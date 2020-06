Zwei Kinder und Mutter vor Ertrinkungstod bewahrt

ÖAMTC-Flugretter Johannes Schöffl (45) verbrachte den Mittwoch mit der Familie am Traunsee bei seiner Bootshütte in Ebensee. „Wir haben Kinder entfernt plantschen gehört, sie aber nicht gesehen“, sagt der 45-Jährige. Plötzlich habe jemand „Rettung, Rettung!“ geschrien. „Ich bin sofort auf mein Board gesprungen und in Richtung der Rufe gepaddelt“, erzählt er. Dort, wo ein Seitenarm des Traunflusses in den See mündet, sah er etwa 150 Meter entfernt zwei Frauen und zwei Mädchen, die in tiefes Gewässer getrieben wurden und erfolglos gegen die Strömung ankämpften. Alle vier drohten unterzugehen.