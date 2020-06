Neues Flair für stilles Örtchen

Das stille Örtchen beim stark frequentierten Markatsteg, direkt an der Bushaltestelle am Hanuschplatz wird modernisiert und bekommt an der Fassade einen neuen Glanz. Dabei wird es drei verschiedene Eingänge für Männer, Frauen und Rollstuhlfahrer geben. Eine „all-for-one“-Lösung – sowohl Frauen wie auch Männer und Rollstuhlfahrer benützen den selben Raum - wie es sie bereits bei anderen öffentlichen Anlagen gibt, wurde verworfen. „Dafür ist die Frequenz am Hanuschplatz zu hoch“, so Berthold.