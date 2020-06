Warum unsere Kinder jetzt abgestempelt werden

Die Kinder bekommen, wenn sie in der Früh in die Schule oder in den Kindergarten kommen, oder schon vorher von ihren Eltern, auf ihren Handrücken oder in die Handfläche ein Corona-Monsterchen gestempelt, das sie ans Händewaschen erinnern soll. Wer das Monster-Virus „Coroni“ erledigen will, muss sich gründlich und lange genug einseifen und mit lauwarmem Wasser waschen, um das Untier im Laufe des Tages wirklich zu besiegen. Denn nach fünf- bis sechsmal Händewaschen ist die hautfreundliche Farbe von „Coroni“ verschwunden.