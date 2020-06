Thiem steht im Finale der Austrian Pro Series

Das Endspiel der „Generali Austrian Pro Series“ im Tennis (151.750 Euro) lautet Dominic Thiem gegen David Pichler (unten im Bild). Der Weltranglisten-Dritte zog am Donnerstag in der Südstadt mit einem 7:6(8),6:4-Erfolg über seinen Freund Dennis Novak ins Finale am Freitag (12.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ein.