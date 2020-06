Bob Dylan: Gutes Gewissen für das moderne Amerika

Das Amerika des Bob Dylan erarbeitet sich seinen Weg an die Front. Etwa in der Hommage „Goodbye Jimmy Reed“, einem sanften Song, den er als Tribut an sein Mundharmonikaidol geschrieben hat. Der Blues dominiert Songs wie „False Prophet“, den mystischen „Black Rider“ oder das sanfte „Crossing The Rubicon“, aber der 79-Jährige bedient sich bei allen großen Gebieten der US-Tonkunst. Chicago, Detroit, New York, Atlanta - in einer fast schon arroganten Selbstverständlichkeit verknüpft Dylan das „Songbook der USA“ aus der Perspektive seiner eigenen, knapp 60 Jahre andauernden Karriere. Er kann aber auch skurril, wie im Song „My Own Version Of You“, in der als eine Art Doktor Frankenstein Leichenfledderei begeht und sein raues Timbre über eine Horrorliebesfantasie legt. Die Kratzbürstigkeit der Stimme lässt sich vor allem in „Mother Of Muses“ ergründen, ansonsten bemüht er sich redlich, das fast schon gewohnte Nuscheln seiner Live-Auftritte merklich zurückzustellen.