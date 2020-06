Franz Lackner neuer Chef der Bischofskonferenz

Wichtige Weichenstellung in Österreichs katholischer Kirche: Franz Lackner, gebürtiger Steirer und Erzbischof von Salzburg, ist neuer „Chef“ von Österreichs Bischöfen. Nach 22 Jahren an der Spitze der Bischofskonferenz übergibt Kardinal Christoph Schönborn (75) sein Amt damit altersbedingt an einen Nachfolger.