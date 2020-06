Pech für Lokalmatador Rindt - Ickx „flog“ zum Sieg

Mit den beiden Verstappen-Heimsiegen auf dem Red Bull Ring war in den letzten beiden Formel-1-Saisonen für Dr. Helmut Marko „Ostern und Weihnachten“ zugleich - dennoch wird der Grand Prix von Österreich 1970 für den Motorsport-Berater von Red Bull in puncto Emotionalität immer den Spitzenplatz behalten: „Die Begeisterung bei der Premiere auf dem neuen Österreichring war unglaublich, denn Jochen Rindt hat die WM angeführt. Als er dann in Runde 22 ausgeschieden ist, sind 80 Prozent der Zuschauer vor Rennschluss nach Hause gegangen.“