60 Wanderer auf dem Luftweg aus Berghütte gerettet

Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz

Bereits in der Nacht hatte es in Grainau einen großen Einsatz gegeben: Mehr als 200 Bewohner der Gemeinde waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden, nachdem ein Bach über die Ufer getreten und eine Mure abgegangen war. Auch im restlichen Bayern gewitterte und regnete es in der Nacht auf Sonntag teilweise heftig. Feuerwehren und Polizei waren zeitweise im Dauereinsatz.