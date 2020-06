Messi hat während Corona-Pause nichts verlernt

Arturo Vidal brachte Barcelona schon nach zwei Minuten mit einem Kopfball in Führung. Noch in der ersten Hälfte doppelte der Däne Martin Braithwaite (37.) nach einem Kopfball-Zuspiel von Lionel Messi nach. Messi bereitete auch das 3:0 von Verteidiger Jordi Alba vor (79.), bevor er in der Nachspielzeit persönlich das Schlussresultat besiegelte.