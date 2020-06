Mit Abstand am Strand: So urlaubt man in Slowenien

Frühstück: So nah und doch so fern

Beim Abendessen im Hotel werden die Gerichte von Kellnern (natürlich mit Maske!) an den Tisch serviert. Zwischen den Tischen wurden Trennwände aufgestellt. Am Morgen gibt’s dann wieder das gewohnte Buffet - oder so etwas Ähnliches: Selbstbedienung? Fehlanzeige!