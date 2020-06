Lignano: Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm

Am späten Dienstagnachmittag wurde bekannt: Am 16. Juni werden neben der Grenze zu Kroatien auch jene zu Griechenland und Italien geöffnet. Die „Krone“ reiste bereits nach Italien und sah sich an einem der beliebtesten Badeorte der Österreicher um: Lignano. Noch herrscht hier allerdings Ruhe vor dem wohl bald beginnenden Urlauberansturm.