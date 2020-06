Schlangen in Stromverteiler: Feuerwehr im Einsatz

Mit Blaulicht und Folgetonhorn ist am Freitag in der Früh ein Großaufgebot der Feuerwehr Vösendorf zu einer Firma in der Shopping City Süd im niederösterreichischen Bezirk Mödling ausgerückt. Im Keller stand dichter Rauch, auch der Strom war ausgefallen. Der Grund: Schlangen hatten einen Kurzschluss verursacht.