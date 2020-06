Jack Garratt: Selbstfindung nach der Höllenzeit

Persönlichkeitssuche

Er versuchte sich mit Arbeit abzulenken, schrieb ein neues Album und warf es wieder in die Tonne. Grauenvoll sei es gewesen, wird er später erklären, er hätte es nicht geschafft sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist, also war auch an der Musik nichts authentisch. Die Authentizität hat ihm schlussendlich auch am Debütalbum gefehlt. Vermischt mit den Vorschusslorbeeren und dem nicht zu erfüllenden Druck sah er seine anfangs so aufblühende Karriere nur mehr als Fessel und sein Leben als Übel. „Ich wusste damals noch nicht, wer ich bin und was ich eigentlich wollte“, erinnert er sich im Videotalk mit der „Krone“ zurück, „viele Menschen gaben mir Tipps und Ratschläge, andere haben mich bewusst manipuliert, aber ich habe sie aus meinem Leben geworfen. Ich habe mich von meinem Management getrennt, eine Zeit lang pausiert und reflektiert. Ich musste dringend etwas ändern.“