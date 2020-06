Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Juwel der Alpen

Der Lünersee wird auch “türkisblaues Juwel der Alpen" genannt und liegt auf 1970 Metern Seehöhe. Im Wasser landend plauderten Martin und Rod mit Bachforellen und schwammen mit Seesaiblingen um die Wette. Anschließend umrundeten sie den See und malten sich herrliche Traumschlösser in den Himmel. Mit Glück bepackt flogen sie weiter, um am Barfußweg in Bizau mit bloßen Füßen durch das jahrtausendealte Hochmoor im Bizauer Obermoos zu spazieren. Das Duo ging bachaufwärts der Ulve entlang und spürte die Natur durch die Füße bis in die Ohrläppchen.