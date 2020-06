Das sind die besten Sonnenbrillen für den Sport

Wer viel draußen sportelt, kommt um eine gute Sportsonnenbrille nicht herum. Denn: Im Gegensatz zu normalen Sonnenbrillen haben Sportbrillen besondere Eigenschaften, welche die Augen in den heißen Monaten vor äußeren Einflüssen schützen. Die Gläser sind so konzipiert, dass sie die Augen im Sommer vor intensiver UV-Strahlung bewahren. Das zahlt sich vor allem beim Radfahren aus. Die Sportbrillen liegen außerdem besonders gut an und punkten durch ein leichtes Gewicht. Die Gläser sind getönt, was für bessere Sicht bei hoher Sonneneinstrahlung sorgt. Zudem verhindert eine Sportbrille, dass Schmutz oder Staubpartikel in die Augen gelangen.