Sebersdorf: Holzschuppen ging in Flammen auf

Ein Wirtschaftsgebäude, das sich direkt neben dem Naturfreibad in Sebersdorf (Gemeinde Bad Waltersdorf) befindet, ging am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf. Die Tochter (32) des Besitzers des Gebäudes, das als Abstellraum genutzt wird, bemerkte das Feuer. Der Besitzer (59) versuchte es zuerst noch selbst zu löschen, doch das gelang ihm nicht und er rief die Feuerwehr.