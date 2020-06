Eingesperrtes Baby aus geparktem Auto gerettet

„OÖ Krone“:Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie gehört haben, was los ist?

Manuel Mitterhuber: Als plötzlich die Feuerwehr mit Blaulicht vor unserem Stützpunkt stand, bin ich natürlich gleich hingelaufen und hab’ gefragt, was los ist und ob es vielleicht bei uns brennt. Der Feuerwehrmann hat mir dann erklärt, dass sie sofort Hilfe brauchen, weil ein Baby in einem Auto eingeschlossen ist. Da zählt jede Minute, ich bin sofort ins Pannenauto gesprungen und der Feuerwehr nachgefahren.