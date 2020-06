Uhren und Bargeld gestohlen

Der Hausbesitzer war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht daheim. Aus Versehen hatte er seine Garagentüre nicht verschlossen. Die ermittelnden Beamten vermuten, dass die Kriminellen so ganz leicht zu den Kostbarkeiten des Opfers gelangt sind. Erst am nächsten Tag bemerkte der Mann das Fehlen von zwei Sparbüchern, einigen Armbanduhren und Bargeld. Mehrere hundert Euro befanden sich in einer Geldkassette, die mit Gewalt aufgebrochen worden war. Die Polizei konnte noch DNA-Spuren und Fingerabdrücke sichern. Weiters fielen Spuren von Werkzeug und Schuhen auf. Auf Hinweise wird gehofft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.