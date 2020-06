Grenze zu Slowenien ist ab morgen wieder offen

Erleichterung auch in der Wirtschaft

Auch der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk ist erleichtert: „Die heute von der Bundesregierung angekündigte Lockerung der Grenzkontrollen ist ein wichtiges Signal für die heimische Wirtschaft. Denn gerade die Steiermark ist und bleibt ein Exportland, in dem jeder zweite Euro über den Außenhandel verdient wird. Dazu arbeiten in den steirischen Unternehmen an die 10.000 Slowenen und 4000 Kroaten, die täglich über die Grenze pendeln. Für sie und ihre Arbeitgeber stellt dieser Schritt eine erhebliche Erleichterung dar.“