Laster krachte in anhaltenden Sattelschlepper

„Am Dienstag gegen 14.30 Uhr hielt ein 27-jähriger bosnischer Kraftfahrer das von ihm gelenkte Sattelkraftfahrzeug wegen eines Reifendefektes am Sattelanhänger am Pannenstreifen der Südautobahn bei Stkrm 353,125, Fahrtrichtung Italien, an, um den Schaden zu begutachten. Er stellte einen Radlagerschaden fest, in der Folge begann der Reifen stark zu rauchen, weshalb er seinen Feuerlöscher einsetzte, um einen eventuellen Brandausbruch einzudämmen“, heißt es seitens der Autobahnpolizei Villach.