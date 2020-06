Gruber verteidigt LASK-Einspruch gegen Punkteabzug

Die Forderung, als Schuldiger daher auf einen Einspruch zu verzichten, konnte Gruber nicht nachvollziehen. „Hierzu möchte ich schon festhalten, dass rechtsstaatliche Prinzipien auch für den LASK gelten“, sagte der Clubchef in einer Pressekonferenz. Vorerst habe man in erster Linie das Protestkomitee im Sinn. „Wir hoffen hier, dass wir gehört werden in einer Form, die für uns akzeptabel ist.“