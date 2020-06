E-Bike-Boom: Über 750.000 in Österreich unterwegs

Elektrofahrräder werden immer beliebter - und die Corona-Krise hat den Trend nun noch mehr verstärkt. Alleine im Vorjahr wurden fast 171.000 neue strombetriebene Räder abgesetzt und damit 18-mal so viele wie E-Autos und 70-mal so viele wie E-Mopeds und E-Motorräder, rechnete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Dienstag vor. Insgesamt sind auf Österreichs Straßen schon mehr als 750.000 E-Fahrräder unterwegs.