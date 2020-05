Thiem erteilt Pichler in Südstadt „Höchststrafe“

In der Bilanz Thiem gegen Melzer steht es es 1:1. Jeweils in Kitzbühel siegte Thiem 2013 7:5,6:3, 2016 drehte Melzer den Spieß um (6:3,7:5). „In einzelnen Matches ist er sicher noch in der Lage so gut wie ein Roger Federer zu spielen“, sagte Thiem.