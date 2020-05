Kärntner starb auf Baustelle des Semmeringtunnels

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bereich Fröschnitzgraben in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist am Samstagfrüh ein 59 Jahre alter Kärntner ums Leben gekommen. Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle.