Aufregender Kurzurlaub in heimischen Gefilden

Einen Ausflug wert ist die Aussichtswarte in Wiesen. Bei guter Sicht können Besucher dank des burgenländisch-niederöstereichischen Gemeinschaftsprojekts die pannonische Tiefebene, den Neusiedler See oder auch den Rax-Schneeberg bestaunen. Für einen besonderen Radausflug bieten sich die verschiedenen Radfährschiffe am Neusiedler See an die nun wieder in Betrieb sind.