Gestohlene Sportartikel in Keller versteckt

30 gestohlene Wintersportartikel konnte die Polizei kürzlich in einem Keller in Kirchberg sicherstellen, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde. Die Wohnungseigentümer, ein serbisches Pärchen (38 und 39 Jahre alt), werden verdächtigt, das Diebesgut im Wert von zehntausenden Euro von Verleihern sowie aus Après-Ski-Lokalen gestohlen zu haben.