Owen Pallett: Mit der Schönheit des Opulenten

Wann ist deine Musik für dich nach außen hin wertvoll? Wenn du bei Konzerten viel Applaus kriegst? Wenn du für einen Award nominiert wirst? Wenn die Streamingzahlen passen?

Preise zu kriegen oder nominiert zu werden, ist nichts, was mein Herz bewegt. Meist ist das deshalb der Fall, weil man mir Preise für eine Musik geben möchte, wo ich eine gar nicht so starke Verbindung hin spüre. Das heißt nicht, dass ich nicht stolz auf die Musik wäre, aber es ist ein Unterschied. Ich habe einmal einen Emmy bekommen für einen Score, der in zehn Tagen fertiggestellt war. Natürlich ist das großartig, aber ich habe andere Projekte, in denen mehr Herzblut steckt. Ich schätze Preise, aber sie treffen mich nicht. Was mich wirklich berührt sind Menschen, zu denen ich aufschaue oder die ich respektiere und die meine Musik ehrlich schätzen. Das ist für mich etwas wirklich Großartiges. Brian Eno sagte mir einmal, dass er „Heartland“ liebte und das ist wertvoll. Ich weiß noch, dass ich in der Nacht sehr depressiv war, aber das war in dem Moment egal, denn Brian Eno mochte meine Musik. (lacht) Sowas treibt mich immer an.