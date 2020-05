Baubeginn für steirischen „Vorzeige-Schweinestall“

Scharfe Kritik an dem Projekt kommt seit Längerem von der Initiative „IST - SteirerInnen gegen Tierfabriken“. Und dabei bleibt sie: Der Bau erfolge mitten in einem Wildtierkorridor, „das wir nach wie vor komplett ignoriert“, heißt es in einer Aussendung am Montag. Man solle nicht „unnötig eine grüne Wiese versiegeln“, sondern stattdessen den bestehenden „Tierleid-Stall“ der Familie auf Tierwohl-Stand bringen.