Klimawandel: Graz setzt jetzt auf neue Bäume

Alte Baumriesen schwer angeschlagen

So wie der Rotbuche ergeht es auch dem Bergahorn, der Rosskastanie, der Fichte oder etwa der Esche - Trockenstress und neue Krankheiten bringen sie gehörig ins Wanken. Was auch im Stadtpark nicht zu übersehen ist: „Etliche alte Baumriesen sind schwer angeschlagen. Kein Wunder, bei Temperaturen wie in der Toskana. Schreitet der Klimawandel voran, wovon leider auszugehen ist, haben wir bald Verhältnisse wie in Sizilien. Das kann im Garten, so wie wir ihn bisher kannten, nicht gut gehen“, meint der 48-Jährige.