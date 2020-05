Deutsche Langläuferin rammt sich Skistock ins Bein

Die Skisportlerin wurde anschließend in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Dort konnte die Unfallchirurgie den Stock aus dem Bein entfernen. „Jessica hatte großes Glück im Unglück. Weder Blutgefäße noch Nerven wurden durch den Stock getroffen“, so DSV-Mannschaftsarzt Tom Kastner. Im Juni will Löschke schon wieder ins Training starten.