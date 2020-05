Darum ist ein guter Salattrockner so wichtig

Eine Salatschleuder ist also vor allem für Salatfans von Vorteil. Und: Sie kann auch als Schüssel verwendet werden! Nach dem Trockenschleudern wird der Salat einfach von der Schleuder in die gesäuberte Schüssel umgefüllt und kann gleich genossen werden. Beide Teile (sowohl den Schleudereinsatz als auch die Schüssel) können Sie nach Gebrauch in der Geschirrspülmaschine waschen.