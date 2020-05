Kracher-Transfer! Leobendorf angelt sich Milosevic

Mit einem blauen Auge sind die Leobendorfer in der annullierten Saison 2019/20 in der 3. Liga gerade noch einmal so davon gekommen. Der Abstieg in die Landesliga wäre natürlich ein Horrorszenario für die Laschet-Elf gewesen. So lange hat man versucht in die 3. Liga aufzusteigen und ein schlechtes Halbjahr hätte fast die komplette Arbeit der letzten Jahre zerstört. Die Leobendorfer waren somit einer der wenigen „Gewinner“ der Coronakrise.

Die letzte Saison ist bei Trainer Laschet und den Spielern abgehakt - konzentriert man sich schon ganz auf die neue Meisterschaft. Allerdings geht man an die Dinge etwas anders heran als die Konkurrenz. Denn während die anderen Klubs bereits am Platz stehen, lassen sich die Leobendorfer noch Zeit. „Ja, die Spieler sind schon geil auf ein Training. Aber was soll ich jetzt trainieren“, fragt sich Laschet, „natürlich gibt es viele Übungen die man machen kann, aber ein Fußballtraining ohne Zweikämpfe können wir uns sparen. Wir warten ab. Einzig für die Spieler in der Umgebung wird im Juni ein freiwilliges Training angeboten. Die Wiener und andere müssen nicht verschwitzt im Auto heimfahren. Das brauchen wir nicht.“