Raser & Tuning-Treffen: 210 Anzeigen in 6 Stunden

Aufheulende Motoren

Neben den Schwerpunktkontrollen hatten die Beamten auch mit Auto-Versammlungen an der Trauner Kreuzung zu „kämpfen“. „Rund 50 bis 80 Fahrer versammelten sich gegen 23 Uhr dort, extra dazu gerufene Kollegen konnten das aber auflösen“, so Schmolz. In weiterer Folge verlagerte sich das Treffen auf den Parkplatz des Infra Centers. Massive Lärmbelästigungen durch durchdrehende Reifen oder aufheulenden Motoren waren die Folge.