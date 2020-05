Schönborn feierte ersten öffentlichen Gottesdienst

„Social Distancing fällt Menschen schwer“

Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie wichtig unser Leib ist“, sagte Schönborn laut „Kathpress“ in seiner Predigt am Feiertag. Den Menschen falle das Social Distancing schwer, auch in der Kirche. Einander in Momenten der Freude oder des Trostes zu umarmen, sei „urmenschlich“, während hingegen die derzeit erforderlichen Abstandsregeln „nicht normal“ seien, so Schönborn.