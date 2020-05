Mustafa Atik dockt in Parndorf an

„Das war für Parndorf nicht genug“, weiß Trainer Paul Hafner, der längst an einer Mannschaft bastelt, die künftig wieder ganz vorne mitmischen kann. „Ein Mix aus unseren vielversprechenden Jungen und dem einen oder anderen Routinier“, schwebt Hafner vor - ein wichtiges Teil in seinem Puzzle ist bereits fixiert: Mit Mustafa Atik unterschrieb „ein Zehner, wie er uns gefehlt hat, einer, der bei Standards brandgefährlich ist“, lobt er den 29-Jährigen, der großen Anteil am Ostliga-Aufstieg vom Team Wiener Linien hatte. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm das ja mit Parndorf auch.