Ana de Armas: Ben Affleck ist ihr Held

„Ana findet, dass Ben ein so süßer und netter Kerl ist. Sie bewundert, wie er so viel zwischen Arbeit, seinen Kindern und der gemeinsamen Erziehung mit Jen hin und her jongliert“, plauderte der Insider gegenüber „Us Weekly“ aus. „Ben teilt seine Zeit zwischen Ana und seiner Familie auf, und wie immer sind die Kinder das Wichtigste in seinem Leben.“