Nach Vandalen-Attacke: „Ibra“-Statue muss umziehen

Die Bronzestatue zu Ehren von Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic soll in Malmö bleiben, aber einen neuen Platz bekommen. Darauf verständigten sich Spitzenpolitiker in Ibrahimovics Heimatstadt, wie mehrere schwedische Medien am Montag berichteten. Die Statue symbolisiere die sportliche Errungenschaft, die der Stürmer für Malmö erreicht habe, sagte Kulturkommunalrätin Frida Trollmyr dem „Aftonbladet“.