Tirols Schulen haben den ersten Test bestanden

Schauplatz Kufstein, Gymnasium: Derzeit besuchen im Schichtbetrieb 240 der 480 Unterstufenschüler den Unterricht. „Wir haben alle vier Eingänge geöffnet und reichlich Desinfektionsmittel sowie Schutzmasken zur freien Entnahme in allen Stockwerken verteilt“, zählt Direktorin Ellen Sieberer auf. In den Klassen sitzt jedes Kind allein in einer Bank, in der großen Pause heißt es in Etappen auf den Schulhof. Der 13-jährige Michael dazu: „Die Corona-Maßnahmen sind noch gewöhnungsbedürftig, sie werden aber sicherlich bald zum Alltag werden.“