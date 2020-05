Spanische Profis trainieren jetzt in Zehnergruppen

Das Training in Zehnergruppen war erst am Samstag von der Regierung für alle Vereine zugelassen worden, unabhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie in der jeweiligen Region. In Madrid oder Barcelona gelten diese Woche - im Gegensatz zu anderen Regionen - weiter strenge Beschränkungen des öffentlichen Lebens. „Das ist sehr wichtig, damit alle Teams bei der Vorbereitung die gleichen Bedingungen haben“, sagte Liga-Präsident Javier Tebas.