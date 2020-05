Jäger verwundete Taube mit Luftdruckgewehr

„Warum schießen Sie auf Tauben?“, will Richter Helmut Wlasak am Montag von dem Angeklagten wissen. „Bei uns gibt es sehr viele, sie nisten sich zum Beispiel im Stall ein. Außerdem können sie auch Krankheiten übertragen“, erläutert der erfahrene Jäger. An einem Nachmittag Ende März hatte er zwei Tauben auf seinem Grundstück erblickt, sein Luftdruckgewehr geholt und auf die Tiere geschossen.