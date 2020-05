Hirscher steigt auf: Nichts für schwache Nerven

Ob Hirscher dieses Kletter-Element am Donnerstag in sein TV-Format einbaut? Da gibt der achtfache Gesamtweltcupsieger sein Debüt als ORF-Moderator. Im Zuge der Sendung „Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot Weiß Rot“ will Hirscher Lust auf Urlaub in seiner Heimat machen.