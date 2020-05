Innsbruck: Pkw stießen an Kreuzung zusammen

Zwei Personen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Innsbruck erheblich verletzt worden. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein Einheimischer (21) in eine Kreuzung ein - zur selben Zeit wollte ein Bosnier (29) zum Umdrehen links abbiegen. Bei der heftigen Kollision wurden auch eine Ampel und eine Laterne in Mitleidenschaft gezogen.