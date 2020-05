Neue Light-Variante der Einhausung in Leonding

Der Zug für zwei Einhausungen der Bahntrasse in Leonding scheint nach dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil abgefahren. Der Anwalt der Stadt sieht wenig Licht am Ende des Tunnels. Stadtchefin Naderer-Jelinek will weiterkämpfen, womöglich mit neuen Juristen. Verkehrslandesrat Steinkellner will vermitteln.