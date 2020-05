Fast wie vorher: Wirte jubeln über Neustart

Viel Zuspruch von den Gästen

In St. Ulrich am Pillersee ist Alexander Massinger, Wirt der „Forellenranch“, glücklich, seine Gäste mit fangfrischen Forellen aus dem hauseigenen Teich und gutbürgerlicher Küche wieder bedienen zu können und ist begeistert über den Zuspruch an „Tag 1“. Nicht anders sieht die Situation in den Kaffeehäusern aus.