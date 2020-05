Corona: Lehrer an Tiroler Schule positiv getestet

Kurz bevor man den Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen hätte, wurde nun eine Lehrperson der Neuen Mittelschule Fügen 1 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet. Wie das Land am Freitag mitteilte, ging das positive Ergebnis im Rahmen einer freiwilligen Querschnittstestung ein. Die Schule bleibt nun bis 28. Mai vorsorglich geschlossen.