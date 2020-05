Zurück in die Schule - was ist jetzt zu beachten?

Die neuen Regeln müssen außerdem geübt werden: Lernen Sie mit Ihrem Kind, wie es die Maske richtig anlegt und abnimmt. Der Mund-Nasen-Schutz sollte nur an den Gummibändern an- und abgezogen werden, nicht am Stoff/ Papier angreifen! Wichtig auch zu wissen, wo die Maske getragen werden muss und wo erlaubt ist, sie abzunehmen, etwa am Platz im Klassenraum. Der Schutz sollte zwischendurch in einem Säckchen in der Schultasche verstaut werden, nicht am Tisch liegen.