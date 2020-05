Corona zwingt Steinacher & Hagara zum Weitermachen

Die beiden Doppel-Olympiasieger bereiten sich gerade intensiv in Steinachers Heimatrevier in Zell am See vor. Weil nach dem Ausfall des Saisonstarts im Oman das Boot der beiden Österreicher noch auf dem Rückweg nach Europa ist, trainieren Hagara und Steinacher derzeit jeweils „solo“ auf nur halb so großen Tragflügel-Katamaranen der Flying-Phantom-Klasse. Erstmals seit 1995 segeln die beiden Ausnahmesportler damit gegeneinander. „Wir sind zuletzt 1995 am Tornado gegeneinander gesegelt. Seither sind wir immer gemeinsam angetreten - sei es in den olympischen Klassen oder in der Big-Boat-Szene. Es macht wirklich Spaß, wieder gegen einander zu segeln“, sagte Hagara.