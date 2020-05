Schramböck: „Europa muss in die Gänge kommen“

Zudem will Österreich eine Aktualisierung des Wettbewerbsrechts und des EU-Beihilfenrechts und den Schutz europäischer Firmen vor feindlichen Übernahmen in der Krise fordern. Gerade in sensiblen Bereichen brauche es eine wirksame Investitionskontrolle. Österreich arbeite derzeit an der Umsetzung des FDI-Screening, hieß es.