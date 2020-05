Steirische Industrie steht vor dunklem Sommer

Was sind derzeit die größten Herausforderungen?

Zentral ist die Einschränkung der Reisefreiheit. Es sind keine Vertriebsaktivitäten möglich, wir bieten ja keine Katalogprodukte, sondern müssen direkt mit den Kunden vor Ort reden. Baustellen können nicht abgeschlossen werden. Die steirische Industrie ist global aktiv, drei Viertel der Güter gehen in den Export. Derzeit sind 42 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Mit Reisefreiheit in Europa würde dieser Wert um etwa zehn Prozent sinken.