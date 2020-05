Wohltätige Aktion im Kampf gegen die Krise

„Wir haben einen eigenen Fanshop auf unserer Homepage. Alle Erlöse, die wir dadurch einnehmen, spenden wir an Ärzte ohne Grenzen“, erklärt der 24-jährige Pristauz. „Diese Organisation leistet einen unverzichtbaren Beitrag in der Krise. Diese so wichtige Arbeit wollen wir mit diesem Beitrag unbedingt unterstützen, damit alles bald überstanden ist!“